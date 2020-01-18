Писали по песку и лишались обеда. Как учились в первой горной школе на Алтае

18 января 1753 года в поселке Барнаульского завода открылась первая горная школа. Кто там учился и какие царили порядки — в материале altapress.ru.

ХIХ век. Сереброплавильный завод, закрыт в 1893г., на его месте до 1941г. разместится лесопильный завод.

Вопрос о том, когда на Алтае появилась первая школа, окончательно не выяснен. Существует точка зрения, что первую горную школу открыли при Колыванском заводе в 1739 году, а в поселке Барнаульского завода — в 1747 году. Однако эти даты не подтверждены документами.

Горная школа

Для горной школы в поселке Барнаульского завода приспособили небольшой одноэтажный деревянный дом, который стоял на левом берегу Барнаулки, в районе нынешнего Центрального рынка. Это была начальная общеобразовательная школа с горнозаводской специализацией.

В школу зачисляли только мальчиков пяти-шестилетнего возраста и обучали до четырнадцати лет. В первый год в школе числилось 20 учеников. К 1769 году их число увеличилось до 37.

Распорядок

Учебный год в школе длился все 12 месяцев. Он подразделялся на «трети» — по 4 месяца каждая. Каникул не было. Занятия начинались в 8:00 и продолжались зимой до 15:00, а весной и осенью — до 16:00. На обеденный перерыв отводили час. Только для детей младше семи лет время учебных занятий немного сокращали.

Барнаульский сереброплавильный завод. Евгений Кучинёв , vk.com/urbanstalker.

Программа

Обучали школьников в основном чтению и письму. Начинали с изучения азбуки, а от нее переходили к чтению букваря «Первое учение отроком» Феофана Прокоповича. После букваря — читали псалтырь и часослов.

Псалтырь — книга псалмов или песнопений — одна из книг Библии. В средневековье была основной книгой для овладения грамотой. Часослов — православная богослужебная книга, содержащая молитвы и песнопения суточного круга богослужения, в том числе служб, называемых «часами» (отсюда и название).

Чтение этих книг сочеталось с обучением письму. Сначала дети остроконечными палочками выводили буквы на песке. Для этого перед каждым из учащихся устанавливали небольшой ящик, наполненный доверху мелким песком, который разравнивали линейкой.

Учитель древесным углем на гладко выструганной доске показывал, как пишутся те или иные буквы и слова, а ученики воспроизводили написанное.

Песок позволял экономить бумагу. В отчете учителя так и значилось — «пишут по песку».

Барнаульский сереброплавильный завод. Евгений Кучинёв , vk.com/urbanstalker.

Затем школьники писали «прописи», медленно и аккуратно копировали образцы букв и слов.

Учителя

Первым учителем Барнаульской школы был присланный из Томска дьячок Петр Хавов. В 1758 — 1760 годах детей учил священник Шелковников.

Учителя сами объясняли очень мало, обычно давали задания учащимся по учебнику и строго проверяли их выполнение.

Наказания

Нерадивых и недисциплинированных школьников наказывали березовыми прутьями, лишали обеда или ужина, пишет «История Алтая».

В период с 1753 по 1849 год на Алтае начали функционировать 13 горнозаводских школ. В школах занималось 1475 учащихся (мальчиков) и работало 27 учителей. На территории округа действовали и другие типы учебных заведений — Барнаульское горное училище (среднее специальное учебное заведение), фельдшерская школа, небольшое количество церковно-приходских школ, пишет barnaul-altai.ru. Учительские кадры для них готовили в учебных заведениях Центральной России.

Анна Карпова