Победили оптимизацию: на Первом канале показали едва не закрывшуюся алтайскую школу

Выпуск посвятили Дню учителя. Сначала речь шла о проблемных школах, в том числе и малокомплектных, которым грозит закрытие. Как пример благополучного развития события вспомнили Новокалманскую школу.
Директор отметила, что на 1 сентября в школу пошло 37 учеников, из них шесть первоклассников. На следующий год ждут на одного первоклассника больше. Всего в селе живет 28 дошкольников.
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Altapress.ru ранее сообщал, что в Новокалманку приезжала группа Первого канала. Историю разбирали в эфире ровно год назад.