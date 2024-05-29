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Образование

Пост сдал и тут же принял. Как прошли выборы ректора АлтГУ, и что теперь ждет университет

Выборы нового ректора Алтайского государственного университета состоялись 28 мая. Из пяти кандидатов, озвученных в начале марта, до выборов добрались только двое. Победу над единственным оппонентом одержал действующий руководитель вуза Сергей Бочаров. Как прошли выборы - в нашем материале.

Алтайский государственный университет.
Алтайский государственный университет.
Архив АлтГУ.

Напряженный год

Последний год первого срока на посту ректора Сергея Бочарова выдался не самым простым. Одним из резонансных событий стал уход президента АлтГУ Сергея Землюкова. В 2023 году Минобрнауки не продлили ему контракт.

За этим последовало напряжение между двумя бывшими коллегами, которое вылилось в замечания на ежегодном отчете ректора в конце января этого года. Сергей Землюков упрекнул руководителя вуза в "попрании академических ценностей" и "неэтичном поведении", цитирует "Толк".

К упрекам присоединились и некоторые преподаватели вуза, напомнив о низкой заработной плате, "текучке" кадров и тревожности относительно научных перспектив университета.

Сергей Землюков
Сергей Землюков
Анна Зайкова

Но было в этот последний год и немало достижений, в частности увеличился набор студентов на бюджетные и внебюджетные места и возрос общий бюджет вуза до 2,7 млрд рублей. Появлялось больше лабораторий, научных пространств и компьютерных классов, а также начался капитальный ремонт в нескольких корпусах университета, в том числе в холле корпуса "М".

"Действительно, работа современного руководителя происходит в условиях полной неопределенности. Каждые полгода мы меняем смыслы и значения, - считает Сергей Бочаров. - Но лично для меня самый сложный период только предстоит. Университет стоит на пороге реформирования образования. Нам еще не до конца все понятно, и перед руководством и коллективом стоит множество задач".

Сергей Бочаров.
Сергей Бочаров.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

"Демократия в вузе не миф!"

Напоминаем, что в марте университет направил в Минобрнауки список из пяти кандидатов. Но в конце апреля стало известно, что до выборов будут допущены только двое: действующий ректор Сергей Бочаров и директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Журналисты спросили у Сергея Бочарова, знает ли он, почему коммисия отклонила сразу трех кандидатов. Ректор ответил, что ему ничего не было известно:

"В состав аттестационной комиссии входят представители Государственной Думы, ректорского сообщества и представители Министерства образования. Заседание проходит в закрытом формате, поэтому от нее очень сложно получить обратную связь. В данном случае мне предварительную информацию никто не говорил, я до последнего дня не знал".

Ректор вуза Сергей Бочаров.
Ректор вуза Сергей Бочаров.
Фото: архив Алтайского государственного университета

При этом предположения у руководителя вуза все же есть. Сергей Бочаров считает, что одной из причин поддержки его кандидатуры могли стать успехи АлтГУ.

"Министерство видит, что вуз развивается и добивается результатов. Значит, можно поддержать действующего руководителя и сократить количество кандидатов, - ответил ректор. - Не забывайте, что университет - это структура крупная, в ней более 2,5 млрд рублей оборота. И просто так найти руководителя вуза очень сложно".

Также Сергей Бочаров почеркнул, что даже при двух кандидатах окончательный выбор все равно делает коллектив: "Демократия в вузе не миф, она существует".

Тем не менее журналисты не смогли не отметить, что конкуренция в этом году была минимальной. Роман Ракитин прокомментировал это замечание следующим образом:

"Любой человек ставит для себя определенные задачи. Я, как минимум, один из пяти человек вместе с Сергеей Бочаровым дошел до финальной точки и победил серьезных конкурентов. Если что, я готов через пять лет снова вернуться и побороться за пост ректора".

Прасолова Анна Валерьевна, заместитель директора колледжа АлтГУ по стратегическому развитию и Ракитин Роман Юрьевич, директор колледжа АлтГУ.
Прасолова Анна Валерьевна, заместитель директора колледжа АлтГУ по стратегическому развитию и Ракитин Роман Юрьевич, директор колледжа АлтГУ.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Без резких движений

Оба кандидата представили весьма похожие программы. И Бочаров, и Ракитин сошлись во мнении, что на данный момент университету не требуется "кардинальная перестройка". Развитие вуза должно проходить постепенно, "с последовательным переходом к предпринимательской модели". В своих тезисах соискатели ориентировались на программу "Приоритет 2030".

Кандидаты заявили о необходимости трансформации в сфере образования и научной политики, модернизации с использованием современных цифровых технологий, подготовки инженерных и IT-специалистов, а также развитии международной деятельности.

Что касается животрепещущих вопросов кадрового голода и нехватки образовательных помещений, то Сергей Бочаров ответил следующее:

"В ближайших планах создать кадровый резерв из собственных выпускников и молодых сотрудников и в дальнейшем продвигать их по карьерной лестнице. По поводу образовательных помещений, то университет заканчивает разработку проектно-сметной документации и приступает к строительству нового учебно-лабораторного корпуса".

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.
Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.
Сайт проектной компании "Архи Групп".

Некоторые профессора и преподаватели, присутствующие на выборах, выразили понимание относительно политики ректора:

"Я, как руководитель института, понимаю посылы, идущие от профессорско-преподавательского состава по поводу повышению заработной платы и увеличению площадей, - заявил Сергей Смирнов, директор Института биологии и биотехнологий. - Но также понимаю, что эти проблемы не могут быть решены в одно мгновение. Это зависит не только от университета, но и федерального руководства".

Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие.
Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Итоги выборов

По итогам выборов за Сергея Бочарова проголосовало 174 человека, за Романа Ракитина - 52. Еще 15 бюллетеней оказались недействительны.

Большая часть делегатов на выборах высказала слова поддержки ректору и выразила готовность к активному диалогу и сотрудничеству.

В качестве "избирательных наказов" делегаты посоветовали Сергею Бочарову обратить внимание на избыточную бюрократизированность университетских процессов, длительное время закупок и несвоевременный ремонт и обслуживание научного оборудования, который чаще всего проходит силами самих сотрудников.

Присутствующий на выборах Сергей Землюков воздержался от комментариев.

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