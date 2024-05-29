Пост сдал и тут же принял. Как прошли выборы ректора АлтГУ, и что теперь ждет университет

Выборы нового ректора Алтайского государственного университета состоялись 28 мая. Из пяти кандидатов, озвученных в начале марта, до выборов добрались только двое. Победу над единственным оппонентом одержал действующий руководитель вуза Сергей Бочаров. Как прошли выборы - в нашем материале.

Напряженный год

Последний год первого срока на посту ректора Сергея Бочарова выдался не самым простым. Одним из резонансных событий стал уход президента АлтГУ Сергея Землюкова. В 2023 году Минобрнауки не продлили ему контракт.

За этим последовало напряжение между двумя бывшими коллегами, которое вылилось в замечания на ежегодном отчете ректора в конце января этого года. Сергей Землюков упрекнул руководителя вуза в "попрании академических ценностей" и "неэтичном поведении", цитирует "Толк".

К упрекам присоединились и некоторые преподаватели вуза, напомнив о низкой заработной плате, "текучке" кадров и тревожности относительно научных перспектив университета.

Сергей Землюков Анна Зайкова

Но было в этот последний год и немало достижений, в частности увеличился набор студентов на бюджетные и внебюджетные места и возрос общий бюджет вуза до 2,7 млрд рублей. Появлялось больше лабораторий, научных пространств и компьютерных классов, а также начался капитальный ремонт в нескольких корпусах университета, в том числе в холле корпуса "М".

"Действительно, работа современного руководителя происходит в условиях полной неопределенности. Каждые полгода мы меняем смыслы и значения, - считает Сергей Бочаров. - Но лично для меня самый сложный период только предстоит. Университет стоит на пороге реформирования образования. Нам еще не до конца все понятно, и перед руководством и коллективом стоит множество задач".

Сергей Бочаров. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

"Демократия в вузе не миф!"

Напоминаем, что в марте университет направил в Минобрнауки список из пяти кандидатов. Но в конце апреля стало известно, что до выборов будут допущены только двое: действующий ректор Сергей Бочаров и директор колледжа АлтГУ Роман Ракитин.

Журналисты спросили у Сергея Бочарова, знает ли он, почему коммисия отклонила сразу трех кандидатов. Ректор ответил, что ему ничего не было известно:

"В состав аттестационной комиссии входят представители Государственной Думы, ректорского сообщества и представители Министерства образования. Заседание проходит в закрытом формате, поэтому от нее очень сложно получить обратную связь. В данном случае мне предварительную информацию никто не говорил, я до последнего дня не знал".

Ректор вуза Сергей Бочаров. Фото: архив Алтайского государственного университета

При этом предположения у руководителя вуза все же есть. Сергей Бочаров считает, что одной из причин поддержки его кандидатуры могли стать успехи АлтГУ.

"Министерство видит, что вуз развивается и добивается результатов. Значит, можно поддержать действующего руководителя и сократить количество кандидатов, - ответил ректор. - Не забывайте, что университет - это структура крупная, в ней более 2,5 млрд рублей оборота. И просто так найти руководителя вуза очень сложно".

Также Сергей Бочаров почеркнул, что даже при двух кандидатах окончательный выбор все равно делает коллектив: "Демократия в вузе не миф, она существует".

Тем не менее журналисты не смогли не отметить, что конкуренция в этом году была минимальной. Роман Ракитин прокомментировал это замечание следующим образом:

"Любой человек ставит для себя определенные задачи. Я, как минимум, один из пяти человек вместе с Сергеей Бочаровым дошел до финальной точки и победил серьезных конкурентов. Если что, я готов через пять лет снова вернуться и побороться за пост ректора".

Прасолова Анна Валерьевна, заместитель директора колледжа АлтГУ по стратегическому развитию и Ракитин Роман Юрьевич, директор колледжа АлтГУ. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Без резких движений

Оба кандидата представили весьма похожие программы. И Бочаров, и Ракитин сошлись во мнении, что на данный момент университету не требуется "кардинальная перестройка". Развитие вуза должно проходить постепенно, "с последовательным переходом к предпринимательской модели". В своих тезисах соискатели ориентировались на программу "Приоритет 2030".

Кандидаты заявили о необходимости трансформации в сфере образования и научной политики, модернизации с использованием современных цифровых технологий, подготовки инженерных и IT-специалистов, а также развитии международной деятельности.

Что касается животрепещущих вопросов кадрового голода и нехватки образовательных помещений, то Сергей Бочаров ответил следующее:

"В ближайших планах создать кадровый резерв из собственных выпускников и молодых сотрудников и в дальнейшем продвигать их по карьерной лестнице. По поводу образовательных помещений, то университет заканчивает разработку проектно-сметной документации и приступает к строительству нового учебно-лабораторного корпуса".

Рендеры проектов нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66. Сайт проектной компании "Архи Групп".

Некоторые профессора и преподаватели, присутствующие на выборах, выразили понимание относительно политики ректора:

"Я, как руководитель института, понимаю посылы, идущие от профессорско-преподавательского состава по поводу повышению заработной платы и увеличению площадей, - заявил Сергей Смирнов, директор Института биологии и биотехнологий. - Но также понимаю, что эти проблемы не могут быть решены в одно мгновение. Это зависит не только от университета, но и федерального руководства".

Алтайский государственный университет празднует своё 50-летие. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Итоги выборов

По итогам выборов за Сергея Бочарова проголосовало 174 человека, за Романа Ракитина - 52. Еще 15 бюллетеней оказались недействительны.

Большая часть делегатов на выборах высказала слова поддержки ректору и выразила готовность к активному диалогу и сотрудничеству.

В качестве "избирательных наказов" делегаты посоветовали Сергею Бочарову обратить внимание на избыточную бюрократизированность университетских процессов, длительное время закупок и несвоевременный ремонт и обслуживание научного оборудования, который чаще всего проходит силами самих сотрудников.

Присутствующий на выборах Сергей Землюков воздержался от комментариев.

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