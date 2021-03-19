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Образование

Претензии алтайских властей к рейтингу школьных столовых вызвали недоумение у его авторов

Руководство «Российского движения школьников» (РДШ), которое подготовило рейтинг по качеству школьного питания, недоумевает от реакции властей Алтайского края на попадание региона в «невкусный» топ. Авторы списка не пытались показывать «показать на кого-то пальцем», а старались дать услышать мнение детей.

Школьный обед.
Школьный обед.
Анна Зайкова.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева объяснила «Банкфаксу», что организация видит разные реакции властей регионов на свой рейтинг, «хотя это странно».

«Наша цель — помочь услышать позицию самих школьников, а не показать на кого-то пальцем. Рейтинг проекта „Шеф в школе“ базируется исключительно на мнении детей. Отвечая на блок вопросов, дети фиксируют свою оценку меню, состоянию столовой. РДШ получает не рейтинг полезности или свежести питания, не рейтинг профессионализма поваров или эффективности органов исполнительной власти в организации школьного питания, а исключительно рейтинг готовности и желания школьников питаться в школьных столовых», — рассказала Плещева.

Этот рейтинг как приглашение властей к диалогу, добавила представитель движения. К сотрудничеству уже подключились власти Мурманской области, где к организации питания тоже были вопросы.

Школьный обед.
Школьный обед.
Анна Зайкова.

Глава региона рассмотрел предложенное РДШ меню, которое разработали с учетом мнения школьников и шеф-повара Константина Ивлева. Меню есть на сайте РДШ.РФ.

«Поэтому власти Алтайского края тоже могут обратить на него внимание», — резюмировала Ирина Плещева.

Что за рейтинг

Школьникам предлагалось оценить по пятибалльной шкале уровень чистоты в столовой, интерьер, разнообразие меню и уважительность общения сотрудников.

Алтайский край попал в перечень регионов, где дети более всего недовольны организацией питания.

Школьная столовая.
Школьная столовая.
barnaul.org

Реакция министра

Глава алтайского минобра Максим Костенко назвал фейком информацию о попадании региона в антирейтинг.

«Мы были не в курсе, что составляется какой-то рейтинг, но разобрались. Оказывается, участие в голосовании Российского движения школьников приняло всего 26 детей из 271 тыс. учащихся в крае. Голосование проходило всего в одной соцсети», — заявил он.

Еще он указал на якобы путаницу в названиях регионов: часть детей была из Онгудайского района Республики Алтай. Части школ, номера которых указаны в голосовании, в Алтайском крае нет.

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