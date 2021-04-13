34 человека пришло на личный прием к детскому омбудсмену после трагедии в рубцовской школе

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала о работе в рубцовском лицее «Эрудит», где 8 апреля произошел конфликт из-за ролика в Tik-Tok.

О причинах случившегося рано делать выводы, отмечает Казанцева, тем более, что еще идет расследование в рамках уголовного дела.

Омбудсмен встретилась с администрацией школы. Педагоги рассказали, что провели встречу с детьми в присутствии их родителей о ролике в Tik-Tok в тот же день 8 апреля.

Двое из трех родителей, участвовавших во встрече, указали на корректность проведенной беседы. С третьим родителем встретиться не удалось, пишет Казанцева.

Также она провела личные приемы родителей учеников школы. К омбудсмену пришло 34 человека.

«Моей целью было дать возможность высказать свою точку зрения родителям, изучить психологический климат, выслушать возможные претензии. Коллектив школы переживает случившееся, однако образовательный процесс продолжается. Специалистам школы дали рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей», — поделилась защитница.

С начальником управления образования Рубцовска Алексеем Мищериным они определили необходимость применения медиации в разрешении конфликтов.

Базой медиации является безопасная и безоценочная атмосфера обсуждения конфликта, позволяющая сторонам без взаимных обвинений прийти к решению.

Как уже сообщалось, 12-летняя школьница сняла, как ее одноклассник вытирает пролитый на брюки корректор. Другой ребенок посчитал это забавным и выложил видео. Завуч вызвала родителей обоих детей, началась беседа в присутствии детей.

Тело девочки нашли в тот же день в квартире, где проживала семья девочки. Признаков насильственной смерти не обнаружено.