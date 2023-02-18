Проблему дефицита швей решают в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края, Виктор Томенко 16 февраля посетил производственно-образовательный центр на базе Алтайской академии гостеприимства. Об этом сообщают на официальном сайте города .

Центр создан в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сейчас профессию «оператор швейного оборудования» осваивают 75 человек.

В ААГ оборудовали 11 лабораторий, которые наиболее точно приближены к условиям реального производства. Обучающиеся смогут практиковаться прямо во время занятий.

После окончания учебы студентов примут на одно из крупнейших швейных предприятий России — «БТК групп», которое стало партнером кластера.

Томенко отметил, что на создание кластера выделили 100 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн рублей — из краевого и 20 млн рублей — из средств «БТК групп».

Известно, что в 2023 году такие кластеры появятся на базе Алтайского политехнического техникума — для машиностроительной отрасли. И на базе Алтайского транспортного техникума — для транспортной отрасли.

Ранее барнаульцы рассказали, чем им запомнились студенческие годы.