18 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Образование

Проблему дефицита швей решают в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края, Виктор Томенко 16 февраля посетил производственно-образовательный центр на базе Алтайской академии гостеприимства. Об этом сообщают на официальном сайте города.

Швеи в Алтайской академии гостеприимства.
Швеи в Алтайской академии гостеприимства.
Антон Червяков, https://www.altairegion22.ru/

Центр создан в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Сейчас профессию «оператор швейного оборудования» осваивают 75 человек.

В ААГ оборудовали 11 лабораторий, которые наиболее точно приближены к условиям реального производства. Обучающиеся смогут практиковаться прямо во время занятий.

После окончания учебы студентов примут на одно из крупнейших швейных предприятий России — «БТК групп», которое стало партнером кластера.

Томенко отметил, что на создание кластера выделили 100 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн рублей — из краевого и 20 млн рублей — из средств «БТК групп».

Известно, что в 2023 году такие кластеры появятся на базе Алтайского политехнического техникума — для машиностроительной отрасли. И на базе Алтайского транспортного техникума — для транспортной отрасли.

Ранее барнаульцы рассказали, чем им запомнились студенческие годы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость