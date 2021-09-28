28 сентября 5°C
﻿
Образование

Проверка знаний. Почему в российских школах сократят количество контрольных

Президент Владимир Путин поручил снизить количество контрольных работ в школах, сообщается на сайте Кремля. Для чего нужен отказ от проверочных заданий и какие еще меры предложил лидер — в материале altapress.ru.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов
1
Почему количество контрольных уменьшится?

Как следует из перечня поручений президента, количество проверочных работ предлагается уменьшить в связи с тем, что в стране необходимо обеспечить методически обоснованный мониторинг знаний. А также учесть актуальность задач по контролю за качеством образования.

2
Кто выполнит президентскую задачу?

Поручения адресованы Рособрнадзору, Минобру и региональным властям. Руководить процессом будут министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр просвещения Сергей Кравцов.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.
3
Какие еще образовательные реформы предложил Владимир Путин?

До 1 декабря общеобразовательным учреждениям требуется доложить, как реализовано обновление системы преподавания истории.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Для работы в этом направлении рекомендуют привлечь Российскую академию наук (РАН), Российское военно-историческое сообщество, Русское географическое общество, ведущие университеты.

Также до 2026 года, по поручению президента, школы включат в программу капитального ремонта за счет софинансирования средствами из федерального бюджета.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость