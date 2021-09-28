Проверка знаний. Почему в российских школах сократят количество контрольных

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Почему количество контрольных уменьшится?

Как следует из перечня поручений президента, количество проверочных работ предлагается уменьшить в связи с тем, что в стране необходимо обеспечить методически обоснованный мониторинг знаний. А также учесть актуальность задач по контролю за качеством образования.