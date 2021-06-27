Районная администрация опередила Путина и ответила жительнице Алтайского края на «прямой вопрос»

Бревенчатое здание школы, построенной еще в 1929 году, пришло в ветхое состояние. Это подтверждает экспертиза, проведенная в июле 2020 года.
Специалисты установили, что существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования здания.
На основании данного заключения обучение школьников среднего и старшего звена было организовано во вторую смену в базовой школе-МКОУ Мирной СОШ. Ежедневно осуществлялся подвоз школьников и педагогов Новочемровской школы. Протяженность школьного маршрута составляет менее 5 км, говорится в сообщении администрации района.
Для включения объекта капитального ремонта или строительства в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2021 год, необходимо было направить пакет документов, в срок до 1 июня 2020 года.
«В связи с этими сроками, вхождение в программу на 2021 год было уже невозможно, так как все средства краевого бюджета данной программы были распределены по другим объектам капитального ремонта и строительства на территории Алтайского края», — указывается в сообщении.
Между тем администрацией Зонального района подготовлен полный пакет документов с заявкой на проектирование и строительство новой школы в селе Новая Чемровка, который в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве образования и науки Алтайского края.
Прямая линия
Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.
Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.