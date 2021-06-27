Районная администрация опередила Путина и ответила жительнице Алтайского края на «прямой вопрос»

Жительница Алтайского края Маргарита Тупикина перед прямой линией с Владимиром Путиным обратилась в центр приема сообщений и рассказала о том, что в селе Новая Чемровка «провисает» вопрос со строительством новой школы. В распоряжении altapress.ru оказался ответ администрации Зонального района — почему нет школы в Новой Чемровке.

Бревенчатое здание школы, построенной еще в 1929 году, пришло в ветхое состояние. Это подтверждает экспертиза, проведенная в июле 2020 года.

Специалисты установили, что существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования здания.

На основании данного заключения обучение школьников среднего и старшего звена было организовано во вторую смену в базовой школе-МКОУ Мирной СОШ. Ежедневно осуществлялся подвоз школьников и педагогов Новочемровской школы. Протяженность школьного маршрута составляет менее 5 км, говорится в сообщении администрации района.

Для включения объекта капитального ремонта или строительства в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2021 год, необходимо было направить пакет документов, в срок до 1 июня 2020 года.

«В связи с этими сроками, вхождение в программу на 2021 год было уже невозможно, так как все средства краевого бюджета данной программы были распределены по другим объектам капитального ремонта и строительства на территории Алтайского края», — указывается в сообщении.

Между тем администрацией Зонального района подготовлен полный пакет документов с заявкой на проектирование и строительство новой школы в селе Новая Чемровка, который в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве образования и науки Алтайского края.

Прямая линия

Прямая линия с президентом России начнется 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Алтайский край, Кубань, Дагестан, Москва и Липецк составили пятерку регионов, лидирующих по количеству обращений, поступающих на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, каждый может задать вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Вопросы будут приниматься и через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40 и по телефону 8−800−200−40−40.