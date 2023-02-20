20 февраля
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Образование

«Разговоры о важном» будут проводить для родителей учеников

Минпросвещения РФ решило проводить занятия «Разговоры о важном» для родителей. Уже прорабатывают формат таких бесед. Об этом сообщает ТАСС.

Школа. Образование.
Школа. Образование.
СС0

Глава министерства Сергей Кравцов заявил, что в ведомстве стараются сделать «Разговоры о важном» интересными для взрослых и наладить системную работу.

На данный момент такие беседы разработаны только для учеников с 1 по 11 класс. Сценарии занятий адаптированы для разных возрастов школьников. По изначальной задумке, их должно быть 34 — по количеству учебных недель в году.

Напоминаем, что «Разговоры о важном» ввели в школы с 5 сентября.

Корреспондент altapress.ru выяснил, как проходят такие беседы в барнаульских школах.

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