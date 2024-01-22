Российским школьникам уберут из программы обществознание

Но изменения коснутся только среднего звена.

"Сибдепо" сообщает, что начало изучение такого предмета, как "обществознание" планируют перенести с 6-7х классов на 9-10.

Такое решение принял Совет Федерации, изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

По словам сенатора Екатерины Алтабаевой, коррективы решили внести из-за необходимости изменить программу и подготовить новый учебник. Также сенатор заявила, что программа уже меняется, ведь по своему содержанию не соответствует той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который они сейчас выстраивают.

Ранее сообщалось, что первая языковая гимназия Барнаула отметила 60-летний юбилей.

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