С родителей сибирских учеников начали собирать деньги «за вход в школу»

В Омской области руководство одной из гимназий довело до сведения родителей учеников, что вскоре дети не смогут зайти в школу, если не сдадут деньги на спецпропуска, пишет Om1.ru .

Об этом изданию рассказала жительница Омска. Она отметила, что образование школьника — дело и так весьма затратное: покупка всего необходимого (от формы до клея для уроков труда), далее наступает пора родительских собраний, которые заканчиваются сбором средств, потом идут предложения скинуться на мероприятия и подарки.

А тут еще новые расходы нарисовались — по системе безопасности. И если даже с покупкой воды для кулеров родители готовы мириться, то с новой статьей расходов они категорически не согласны.

«В учебном заведении установили турникеты для защиты от посторонних людей. Однако на деле оказалось, что и сами ученики без карточек пройти через турникет тоже не могут», — рассказала женщина.

При этом, добавила она со ссылкой на сообщение в школьном родительском чате, обеспечивать учеников пропусками администрация гимназии не захотела и переложила эту обязанность на родственников детей.

Первоклассник. Школа. Олег Богданов

«Уважаемые родители, администрация школы сообщает, что необходимо собрать с каждого ученика на карты для турникета до конца месяца. Без них детей не пропустят», — говорилось в сообщении, в котором учительница обозначила позицию руководства учебного заведения.

Неизвестно, о какой именно сумме идет речь, однако омичка заявила, что не намерена с подобным мириться.

Издание, ссылаясь на экспертов, поясняет — требование школы действительно незаконно, ведь по факту недопуск детей в школу является нарушением их конституционного права на образование.

Примечательно, что в Омской области на охрану, в том числе по антитеррористической направленности, в 2020 году выделили 474 млн рублей — это на 100 млн больше, чем в 2019 году.

Ранее в Тюменской области пятиклассников без предупреждения взяли в заложники прямо в школе ради «эксперимента».