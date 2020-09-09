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Пятиклассников без предупреждения взяли в заложники прямо в школе «ради поучительного урока»

В Тюменской области в школе без предупреждения провели урок по борьбе с терроризмом, во время которого детей взяли в заложники, сообщает 72.ru.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Инцидент произошел в школе № 2 в городе Ишиме — провели урок, посвященный терроризму. Пятиклассников неожиданно взяли в заложники и оценивали их поведение.

«В кабинет пришел человек в маске, полностью закрывающей лицо, в камуфляжной одежде и с сумкой. Условия оказались настолько приближенные к реальности, что, со слов родителей, дети серьезно испугались», — отмечает издание.

Мама одного из «заложников» рассказала, что сотрудники школы решили показать детям, как следует себя вести при террористических актах.

«Но родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже. В классе находились дети с больным сердцем. После данного мероприятия родителям пришлось забрать ребенка из школы, потому что ему стало плохо. Дома ему вызвали скорую», — отметила женщина.

Издание отмечает, что в официальном сообществе школы опубликовали фотографии детей и «террориста», а также написали текст, который отредактировали после скандала.

«Прошел необычный урок по ОБЖ, во время которого прошла учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников. По окончанию игры были разобраны ошибки в поведении учащихся», — говорилось в тексте до внесения правок.

Мероприятие посвятили трагедии в Беслане в 2004 году. Во время урока демонстрировали социальные видео по противодействию терроризма.

Директор школы подтвердила изданию проведение неожиданного урока, подчеркнув, что родители исказили информацию.

Кладбище &quot;Город ангелов&quot; в Беслане.
Кладбище «Город ангелов» в Беслане.
wikipedia.org

«У нас сейчас с родителями ведется разъяснительная работа, потому что информация в интернете была преподнесена неверно. На долю правды наслоилось много другой информации. Опровергать бессмысленно — выглядишь некрасиво. В то же время пройти мимо этой информации нельзя», — рассказала она.

Местные органы управления образования начали проверку по факту «захвата заложников», в школу направили комиссию.

Ранее в Красноярске также произошел скандал в школе: неизлечимо больного мальчика решили не фотографировать вместе с другими детьми.

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