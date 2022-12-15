Семь школ и больше 300 классов закрыли на карантин в Алтайском крае

Семь школ, три детсада, больше 300 классов и групп в детсадах закрыли в Алтайском крае на карантин, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Школы закрыли в Ельцовском, Каменском, Первомайском, Целинном районах, детские сады — в Бийском, Ельцовском, Усть-Пристанском районах.

Заболеваемость ОРВИ по краю продолжает расти, предупреждает ведомство.

Так, за последнюю неделю были выявлены более 34,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 28,6% выше предыдущей недели.

«Заболеваемость выше среднекраевого показателя (150,0 на 100 тыс. населения) регистрируется в 2 городах: г. Барнаул (285,5), г. Заринск (263,1); в 5-ти районах: Благовещенский, Ельцовский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы», — говорится в сообщении.

Напомним, что на карантин в Алтайском крае классы начали закрывать еще в конце ноября.