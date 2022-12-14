14 декабря
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Здоровье

При каких симптомах ОРВИ нужно вызывать скорую, рассказал сибирский врач

В большинстве случаев ОРВИ проходит в легкой форме, поэтому можно обратиться в поликлинику, заявил «КП-Новосибирск» главный врач станции скорой помощи Александр Балабушевич.

Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
Медицина. Здоровье. Простуда. Грипп.
СС0

По его словам, сама по себе высокая температура — не повод для вызова медиков.

Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания или судорожным синдромом, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Также специалист отмечает, что при более легком протекании заболевания, пациент может вызвать врача на дом.

Стоит учесть, что в поликлинике вызовы распределяют по приоритету обращения и для начала врач посетит более тяжелых пациентов.

Ранее самый явный симптом свиного гриппа назвала сибирский врач.

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