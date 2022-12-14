При каких симптомах ОРВИ нужно вызывать скорую, рассказал сибирский врач

По его словам, сама по себе высокая температура — не повод для вызова медиков.
Если повышение температуры сопровождается рвотой, сыпью, нарушением сознания или судорожным синдромом, то следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Также специалист отмечает, что при более легком протекании заболевания, пациент может вызвать врача на дом.
Стоит учесть, что в поликлинике вызовы распределяют по приоритету обращения и для начала врач посетит более тяжелых пациентов.
Ранее самый явный симптом свиного гриппа назвала сибирский врач.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!