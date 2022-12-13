Самый явный симптом свиного гриппа назвала сибирский врач

У этой болезни много направлений. Среди них ломота в мышцах и костях, боль в горле, насморк, кашель. Неприятные ощущения можно спутать с симптомами других вирусов.
«Температура может держаться от четырех до пяти дней. Обычные симптомы: головная боль, интоксикация, повышенная потливость», — уточняет специалист.
При первых симптомах появления гриппа, назначать себе лекарства нельзя. Нужно сразу обратиться к врачу.
Нет четких проявлений, по которым можно отличить грипп от коронавирусной инфекции. Именно поэтому только лабораторное тестирование поможет выявить заболевание.
Ранее стало известно, что большой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдают в Алтайском крае.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!