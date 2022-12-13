Самый явный симптом свиного гриппа назвала сибирский врач

За неделю в Новосибирской области прибавилось 64 заболевших свиным гриппом. Среди самых явных признаков этого заболевания — очень высокая температура. Об этом «КП- Новосибирск» рассказала кандидат медицинских наук и главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.