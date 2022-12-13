13 декабря
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Здоровье

Самый явный симптом свиного гриппа назвала сибирский врач

За неделю в Новосибирской области прибавилось 64 заболевших свиным гриппом. Среди самых явных признаков этого заболевания — очень высокая температура. Об этом «КП- Новосибирск» рассказала кандидат медицинских наук и главный врач сети новосибирских клиник Татьяна Овсянникова.

Высокая температура.
Высокая температура.
freepik.com/jcomp

У этой болезни много направлений. Среди них ломота в мышцах и костях, боль в горле, насморк, кашель. Неприятные ощущения можно спутать с симптомами других вирусов.

«Температура может держаться от четырех до пяти дней. Обычные симптомы: головная боль, интоксикация, повышенная потливость», — уточняет специалист.

При первых симптомах появления гриппа, назначать себе лекарства нельзя. Нужно сразу обратиться к врачу.

Нет четких проявлений, по которым можно отличить грипп от коронавирусной инфекции. Именно поэтому только лабораторное тестирование поможет выявить заболевание.

Ранее стало известно, что большой рост заболеваемости ОРВИ и гриппом наблюдают в Алтайском крае.

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