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Образование

«Школьных стрелков» будут выявлять по сочинениям с помощью софта

В проекте федерального бюджета на 2022−2024 года предусмотрено выделение 1,7 млрд рублей на создание софта, который позволит путем анализа школьных сочинений выявлять тех, кто склонен к опасному и деструктивному поведению, пишут «Ведомости».

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

Издание ссылается на проект бюджета нацпроекта «Образование».

Расходы на создание такого ПО включены в федеральный проект «Социальная активность», в 2022 и 2023 годах они заложены на уровне 551,1 млн рублей в год, в 2024 году — на уровне 555,7 млн рублей.

Детский психиатр Европейского медицинского центра Павел Зайцев сказал газете, что в письменной речи действительно проявляются «определенные паттерны мышления», при проведении судебных экспертиз лингвисты-психологи могут анализировать массивы писем или постов человека в соцсетях.

Эксперт не исключает, что алгоритмы могут выявлять в текстах настораживающие тенденции, но ему непонятно, как будет использоваться результат разработки. Пока он слышал о существовании доказательного ПО по психологическому анализу письменных работ в России или в мире.

Предполагается, что деньги получит автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ»), созданная в 2018 году по поручению президента Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».

Утром 20 сентября на территорию Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) зашел 18-летний стрелок Тимур Бекмансуров. Погибли шесть человек, более 20 получили ранения.

Сообщалось, что вместо бойни в университете, он хотел утроить массовый расстрел в школе, в которой учился.

Накануне после совещания о расследовании массового убийства в университете совершил суицид глава Следственного комитета по Пермскому краю.

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