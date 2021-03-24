Школьники пройдут курс семейных ценностей. Уже готовы новые учебники

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций.
Она подчеркнула, что это необходимо для комплексного улучшения положения семей в связи с поправками в Конституцию РФ.
Кравцов сообщил, что дополненные учебники уже готовы. Следовательно, вскоре школьники начнут изучать основы поведения в семье.
«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — рассказал министр на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
Формат модульных программ по обучению семьеведению включен в новый Федеральный государственный образовательный стандарт.
Ранее сообщали, что в России могут изменить формат итоговой аттестации в школах.