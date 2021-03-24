Школьники пройдут курс семейных ценностей. Уже готовы новые учебники

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в новые учебники по обществознанию включили курс семьеведения, сообщает РИА «Новости» .

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций.

Она подчеркнула, что это необходимо для комплексного улучшения положения семей в связи с поправками в Конституцию РФ.

Кравцов сообщил, что дополненные учебники уже готовы. Следовательно, вскоре школьники начнут изучать основы поведения в семье.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — рассказал министр на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Формат модульных программ по обучению семьеведению включен в новый Федеральный государственный образовательный стандарт.

Ранее сообщали, что в России могут изменить формат итоговой аттестации в школах.