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24 марта
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Образование
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Школьники пройдут курс семейных ценностей. Уже готовы новые учебники

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в новые учебники по обществознанию включили курс семьеведения, сообщает РИА «Новости».

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова отметила, обучение семейным ценностям войдет в образовательные программы школ, лицеев, гимназий и других образовательных организаций.

Она подчеркнула, что это необходимо для комплексного улучшения положения семей в связи с поправками в Конституцию РФ.

Кравцов сообщил, что дополненные учебники уже готовы. Следовательно, вскоре школьники начнут изучать основы поведения в семье.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — рассказал министр на заседании Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Формат модульных программ по обучению семьеведению включен в новый Федеральный государственный образовательный стандарт.

Ранее сообщали, что в России могут изменить формат итоговой аттестации в школах.

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