Школьников и студентов теперь при каждой угрозе будут отправлять на «удаленку»

Обучение во всех учебных заведениях будут переводить в дистанционный формат при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» вступили в силу 19 июня. Стоит отметить, что норма начинает работать не только в случае введения повышенной готовности по всей России, но и в отдельных регионах.

«В онлайн-режим будут переводить обучение даже по тем специальностям, где в обычных условиях применение дистанционных технологий не разрешают», — отмечает издание.

В условиях ЧС удаленно будут проводить не только обучение, но и итоговую аттестацию — в училищах и вузах.

Кроме того, поправки разрешают в такое время абитуриентам подавать документы в электронном виде.

В этом же пакете поправок есть новации в части целевого обучения — введены правила возмещения расходов. Если организация-заказчик, в которой обучался студент, не выполнит обязательств по трудоустройству, то предусмотрен штраф. Деньги необходимо возместить федеральному или региональному бюджету, откуда оплатили обучение студента.

Ранее министр просвещения России на примере дочери заявил о неготовности школ к онлайн-обучению.