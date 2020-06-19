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Образование

Школьников и студентов теперь при каждой угрозе будут отправлять на «удаленку»

Обучение во всех учебных заведениях будут переводить в дистанционный формат при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, пишет «Парламентская газета».

Ребенок-телепат.
Ребенок-телепат.
image.jimcdn.com.

Соответствующие поправки в закон «Об образовании» вступили в силу 19 июня. Стоит отметить, что норма начинает работать не только в случае введения повышенной готовности по всей России, но и в отдельных регионах.

«В онлайн-режим будут переводить обучение даже по тем специальностям, где в обычных условиях применение дистанционных технологий не разрешают», — отмечает издание.

В условиях ЧС удаленно будут проводить не только обучение, но и итоговую аттестацию — в училищах и вузах.

Кроме того, поправки разрешают в такое время абитуриентам подавать документы в электронном виде.

В этом же пакете поправок есть новации в части целевого обучения — введены правила возмещения расходов. Если организация-заказчик, в которой обучался студент, не выполнит обязательств по трудоустройству, то предусмотрен штраф. Деньги необходимо возместить федеральному или региональному бюджету, откуда оплатили обучение студента.

Ранее министр просвещения России на примере дочери заявил о неготовности школ к онлайн-обучению.

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