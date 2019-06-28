Школьным учителям поднимут ставку

«Базовая зарплата учителя — это 70% средней заработной платы по экономике региона, и она должна быть обязательно прописана в договоре», — приводит слова министра газета «Коммерсант».
Остальные 30% зарплаты должны состоять из выплат за классное руководство, дополнительные уроки и другую внеурочную работу.
Сейчас педагоги получают только 10% средней заработной платы в регионе, отметила Васильева. С такой пропорцией согласен и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В это же время депутат Хабаровской краевой думы Ирина Белова, которая 15 лет руководила школой, рассказала изданию, что если в отчетах средняя зарплата учителей и соответствует средней по экономике региона, то в действительности это может быть не так, пишет ura.ru.
По данным министерства образования и науки Хабаровского края, средняя зарплата учителей по краю за январь—апрель 2019 года составила 43,5 тыс. рублей. Однако, по словам депутата, в реальности учитель первой категории, работая на две ставки, получает 36 тыс. рублей.
Ранее Ольга Васильева объявила о сокращении количества отчетов учителей с целью снизить нагрузку на педагогов.