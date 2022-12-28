Сибирские ученые изучат свойства мхов в условиях мерзлоты

Свойства мхов и лишайников в зоне многолетней мерзлоты в Западной Сибири намерены изучить ученые Томского университета, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках нового проекта, поддержанного РНФ, ученые выяснят, насколько изменения покрова связаны с таянием мерзлоты.

Уточняется, что 65% суши в России покрыты многолетней мерзлотой. Она особо уязвима к таянию именно в Западной части Сибири и заметно деградирует в последние десятилетия.

Оценку физических свойств мхов и лишайников будет проведут с помощью полевых исследований и дистанционных методов зондирования.

К исследованию также привлекут беспилотники. Специалисты сравнят показатели защитного слоя на нетронутых и нарушенных участках.

По итогам исследовательской работы выявят территории с аномальными теплофизическими свойствами поверхности бугристых торфяников.

Мохово-лишайниковому покрову дадут оценку на ключевых участках. Проведено моделирование зависимости выбросов СО2 и метана от физических свойств лишайникового-мохового покрова бугристых торфяников Западной Сибири.

Ранее сибирские ученые придумали способ избавиться от энцефалитных клещей.