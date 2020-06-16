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Образование

Сибирский ученик не захотел возвращаться в школу после каникул и сжег ее

В Новосибирской области старшеклассник предстанет перед судом за поджог школы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Спичка. Дым.
Спичка. Дым.
СС0

Инцидент произошел в деревне Покровка в начале января. 17-летний местный житель, не желая возвращаться в школу после зимних каникул, решил сжечь ее.

Подросток проник в здание через окно в кабинете директора, отключил видеонаблюдение, а затем прошел в кабинет географии, где поджег карты, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Злоумышленник убедился, что огонь начал распространяться, и только после этого покинул здание.

В результате пожара здание школы сгорело полностью. Размер ущерба составил более 2,3 млн рублей, пишет News.ru. Школьник признал свою вину в содеянном и частично возместил причиненный ущерб.

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