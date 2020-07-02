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Образование

Соцсети: глава Минпросвещения планирует приехать в Алтайский край

Министр просвещения России Сергей Кравцов 3 июля планирует прибыть в Белокуриху и посетить одну из школ. Об этом написал Telegram-канал «Алтайский сыр». Официально о визите чиновника не сообщалось.

Сергей Кравцов.
Сергей Кравцов.
edu.gov.ru.

План визита еще согласовывается, пишет источник.

«Не исключено, что с Кравцовым на Алтай прилетит и Игорь Шувалов, председатель госкорпорации „ВЭБ. РФ“, она финансирует инвестпроекты», — добавляет автор.

3 июля будет проходить первый единый госэкзамен — география, литература, информатика. Отметим, что Кравцов стоял у истоков введения ЕГЭ.

Визит чиновника может быть связан с темой дистанта в школах.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предлагает провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Алтайский край назывался в числе немногих регионов, где это могут реализовать.

Позже председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко заявила, что заменять традиционное образование дистанционным точно не собираются.

«Сейчас настала пора обновить техническое и программное оснащение школ, и Алтайскому краю очень повезло, что мы попали в число первых, кто получит для этого средства. Регионам выделены 3 миллиарда рублей для 1700 российских школ, участвующих в эксперименте. Поэтому хочу успокоить родителей. Сегодня в Алтайском крае ни в коем случае не идет речь о замене традиционного образования дистанционным», — заверила Татьяна Ильюченко.

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