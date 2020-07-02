Соцсети: глава Минпросвещения планирует приехать в Алтайский край

План визита еще согласовывается, пишет источник.
«Не исключено, что с Кравцовым на Алтай прилетит и Игорь Шувалов, председатель госкорпорации „ВЭБ. РФ“, она финансирует инвестпроекты», — добавляет автор.
3 июля будет проходить первый единый госэкзамен — география, литература, информатика. Отметим, что Кравцов стоял у истоков введения ЕГЭ.
Визит чиновника может быть связан с темой дистанта в школах.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения предлагает провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Алтайский край назывался в числе немногих регионов, где это могут реализовать.
Позже председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко заявила, что заменять традиционное образование дистанционным точно не собираются.
«Сейчас настала пора обновить техническое и программное оснащение школ, и Алтайскому краю очень повезло, что мы попали в число первых, кто получит для этого средства. Регионам выделены 3 миллиарда рублей для 1700 российских школ, участвующих в эксперименте. Поэтому хочу успокоить родителей. Сегодня в Алтайском крае ни в коем случае не идет речь о замене традиционного образования дистанционным», — заверила Татьяна Ильюченко.