Соцсети: глава Минпросвещения планирует приехать в Алтайский край

Министр просвещения России Сергей Кравцов 3 июля планирует прибыть в Белокуриху и посетить одну из школ. Об этом написал Telegram-канал «Алтайский сыр». Официально о визите чиновника не сообщалось.

План визита еще согласовывается, пишет источник.

«Не исключено, что с Кравцовым на Алтай прилетит и Игорь Шувалов, председатель госкорпорации „ВЭБ. РФ“, она финансирует инвестпроекты», — добавляет автор.

3 июля будет проходить первый единый госэкзамен — география, литература, информатика. Отметим, что Кравцов стоял у истоков введения ЕГЭ.

Визит чиновника может быть связан с темой дистанта в школах.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения предлагает провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Алтайский край назывался в числе немногих регионов, где это могут реализовать.

Позже председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко заявила, что заменять традиционное образование дистанционным точно не собираются.