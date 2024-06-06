6 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Судя по пояснительной записке, ЕГЭ предлагается заменить итоговой аттестацией в форме госэкзаменов, указывает "Фонтанка".

Из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, говорится в документе.

Между тем «полицейской операцией против детей» назвал ЕГЭ депутат Госдумы. Группа депутатов предложила отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать школьникам возможность выбирать между ним и традиционными экзаменами.

Ранее сибирского школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки.

«Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, досрочно по неуважительной причине никого не удаляли, кроме одного человека, которого удалили с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки», — заявила чиновница.

В таком случае школьник имеет право пересдать один предмет.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Экскурсии на теплоходе по Оби
Лекторий фестиваля «Связь»
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость