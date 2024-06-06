Сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму проект закона об отмене ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

Судя по пояснительной записке, ЕГЭ предлагается заменить итоговой аттестацией в форме госэкзаменов, указывает "Фонтанка".

Из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, говорится в документе.

Между тем «полицейской операцией против детей» назвал ЕГЭ депутат Госдумы. Группа депутатов предложила отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать школьникам возможность выбирать между ним и традиционными экзаменами.

Ранее сибирского школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки.

«Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, досрочно по неуважительной причине никого не удаляли, кроме одного человека, которого удалили с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки», — заявила чиновница.

В таком случае школьник имеет право пересдать один предмет.

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