Сразу три партии внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

Судя по пояснительной записке, ЕГЭ предлагается заменить итоговой аттестацией в форме госэкзаменов, указывает "Фонтанка".
Из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков, говорится в документе.
Между тем «полицейской операцией против детей» назвал ЕГЭ депутат Госдумы. Группа депутатов предложила отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать школьникам возможность выбирать между ним и традиционными экзаменами.
Ранее сибирского школьника выгнали с ЕГЭ по литературе из-за шпаргалки.
«Государственная итоговая аттестация проходит в штатном режиме, досрочно по неуважительной причине никого не удаляли, кроме одного человека, которого удалили с ЕГЭ по литературе за наличие шпаргалки», — заявила чиновница.
В таком случае школьник имеет право пересдать один предмет.
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