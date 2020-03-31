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Образование

Сроки вступительных экзаменов перенесут в России из-за коронавируса

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о переносе сроков вступительных экзаменов из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

Выпускные экзамены становятся вступительными, пересдать их в этом году будет невозможно.
Выпускные экзамены становятся вступительными, пересдать их в этом году будет невозможно.
Анна Зайкова

«Будем делать перенос сроков», — сказал Фальков в интервью на телеканале «Россия-24».

По его словам, сдачу вступительных экзаменов могут отложить на две-четыре недели из-за переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Напомним, ранее Рособрнадзор перенес ЕГЭ и ОГЭ, объяснив решение угрозой распространения инфекции.

Фальков подчеркнул, что бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации. На данный момент, по его информации, их количество увеличилось почти на 34 тысячи.

«У нас же есть демографические показатели: количество выпускников школ увеличивается. Это первое. Второе, есть потребность большая, поэтому мы не только увеличиваем количество бюджетных мест, но и по структуре перераспределяем. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков», — пояснил министр.

Фальков заверил, что у регионов есть достаточно большой запрос на создание бюджетных мест в вузах.

Ранее вице-премьеру Татьяне Голиковой предложили сделать дистанционным основной этап ЕГЭ в 2020 году.

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