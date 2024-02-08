8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Образование

Стали известны подробности объединения двух алтайских вузов. Что изменится и как это повлияет на учебный процесс

Барнаульский и бийский педвуз объединят уже к середине мая. Об этом "Толку" сообщили в пресс-службе Алтайского государственного педуниверситета (АлтГПУ).

Юбилей АлтГПУ
Юбилей АлтГПУ
Юлия Дильман

Напомним, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В. М. Шукшина станет филиалом АлтГПУ. Проект устава направили в Минпросвещения РФ.

После объединения АлтГПУ сохранит свое название. Как будет называться бийский корпус — пока неизвестно. Но имя Шукшина оно продолжит носить.

Нового ректора для учреждения в Бийске выбирать не потребуется, потому что оно станет частью АлтГПУ. Возглавлять филиал, скорее всего, будет директор.

После объединения бийский университет продолжить во многом работать самостоятельно. В нем сохранится прежний преподавательский состав, вуз будет сам вести приемную кампанию в 2024 году. Бюджет и контрольные цифры приема менять не будут, они уже утверждены. Направления подготовки останутся прежними.

Общая численность студентов составит более 10 тыс. человек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость