Тест. Насколько вы грамотный человек?

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Грамотность. Студент. Обучение.
СС0
8 сентября — День грамотности. Некоторые счастливчики обладают «врожденной грамотностью», а большинству приходится овладевать родным языком долгие годы, изучая правила и исключения. Altapress.ru предлагает проверить, насколько хорошо у вас развито «грамматическое чутье».
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Уважаемые читатели! В связи в выборами губернатора и так называемым "днем тишины" на сайте altapress.ru с 0.00 8 сентября до 20.00 9 сентября (время барнаульское) система комментирования отключена.