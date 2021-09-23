Тесты, слезы, нервы. Ухудшит ли отказ от ЕГЭ качество российского образования?

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Когда в России ввели единую аттестацию для школьников?

Первый эксперимент по внедрению ЕГЭ прошел в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл и Якутия, Самарской и Ростовской областях. Тогда экзамен провели по 8 предметам.

В 2002-м единый госэкзамен состоялся в 16 российских регионах, в 2003-м — в 47. В результате, к 2006 году число участников «акции» среди субъектов достигло 79. Всего ЕГЭ тогда сдали примерно 950 тыс. учеников.

ЕГЭ. Анна Зайкова

Обязательной аттестация стала в 2009 году.

Автор образовательной идеи — нынешний ректор Университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.