Тесты, слезы, нервы. Ухудшит ли отказ от ЕГЭ качество российского образования?

Первый эксперимент по внедрению ЕГЭ прошел в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл и Якутия, Самарской и Ростовской областях. Тогда экзамен провели по 8 предметам.
В 2002-м единый госэкзамен состоялся в 16 российских регионах, в 2003-м — в 47. В результате, к 2006 году число участников «акции» среди субъектов достигло 79. Всего ЕГЭ тогда сдали примерно 950 тыс. учеников.
Обязательной аттестация стала в 2009 году.
Автор образовательной идеи — нынешний ректор Университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.
В Рособрнадзоре отказ от формата единой аттестации считают необоснованным и способным привести к снижению качества образования.
«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отмечают в ведомстве.
Отметим, что ранее депутаты от КПРФ совместно с партийным лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о переквалификации ЕГЭ в добровольный экзамен.
В августе Рособрнадзор объявил о планах изменить модели всех экзаменов ЕГЭ. Связано решение со стремительным изменением образовательных стандартов.
«Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать», — уточнили в Рособрнадзоре.