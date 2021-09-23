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Образование

Тесты, слезы, нервы. Ухудшит ли отказ от ЕГЭ качество российского образования?

В Рособрнадзоре высказались об отмене единых государственных экзаменов для школьников. Рассказываем, может ли страна в ближайшее время отказаться от обязательной аттестации и обоснован ли уход от ЕГЭ.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
obrnadzor.gov.ru
1
Когда в России ввели единую аттестацию для школьников?

Первый эксперимент по внедрению ЕГЭ прошел в 2001 году в республиках Чувашия, Марий Эл и Якутия, Самарской и Ростовской областях. Тогда экзамен провели по 8 предметам.

В 2002-м единый госэкзамен состоялся в 16 российских регионах, в 2003-м — в 47. В результате, к 2006 году число участников «акции» среди субъектов достигло 79. Всего ЕГЭ тогда сдали примерно 950 тыс. учеников.

ЕГЭ.
ЕГЭ.
Анна Зайкова

Обязательной аттестация стала в 2009 году.

Автор образовательной идеи — нынешний ректор Университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов.

2
Есть ли у отказа от ЕГЭ веские причины?

В Рособрнадзоре отказ от формата единой аттестации считают необоснованным и способным привести к снижению качества образования.

Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Барнаульские школьники из школы № 126 сдают ЕГЭ по русскому языку. 29 мая 2009 года.
Анна Зайкова

«Полный отказ от ГИА в форме ЕГЭ считаем необоснованным в связи с тем, что это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — отмечают в ведомстве.

3
Может ли ЕГЭ стать добровольным?

Отметим, что ранее депутаты от КПРФ совместно с партийным лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о переквалификации ЕГЭ в добровольный экзамен.

4
Модели аттестации усовершенствуют?

В августе Рособрнадзор объявил о планах изменить модели всех экзаменов ЕГЭ. Связано решение со стремительным изменением образовательных стандартов.

Школа.
Школа.
Михаил Хаустов

«Во главе угла этих стандартов не просто знание правил, фактов или формул, но их практическое применение. Акцент сделан на то, что школа должна научить ребенка систематизировать, анализировать информацию, отбирать и комбинировать данные, делать на их основе прогнозы и выводы, рассуждать», — уточнили в Рособрнадзоре.

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