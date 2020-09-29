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Образование

Учительница литературы с топором пришла на урок к второклассникам

На Сахалине учительницу литературы проверяют после урока с наглядным пособием в виде топора, сообщает РИА «Новости».

Топор.
Топор.
CC0

Инцидент произошел в городе Оха. По факту появления топора на уроке администрация школы проводит проверку.

«Информация о произошедшем в школе № 1 рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился», — рассказали в региональном минобре.

В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой такую наглядность. Местная прокуратура также заинтересовалась произошедшим.

Накануне мать одного из учеников сообщила, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы.

По словам женщины, педагог во время урока достала из пакета топор — после того, как второклассник ошибся в ударении при чтении.

Ранее в Тюменской области пятиклассников без предупреждения взяли в заложники прямо в школе «ради поучительного урока».

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