Учительница литературы с топором пришла на урок к второклассникам

Инцидент произошел в городе Оха. По факту появления топора на уроке администрация школы проводит проверку.
«Информация о произошедшем в школе № 1 рассмотрена. Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился», — рассказали в региональном минобре.
В ведомстве подчеркнули, что считают недопустимой такую наглядность. Местная прокуратура также заинтересовалась произошедшим.
Накануне мать одного из учеников сообщила, что ее сын боится ходить в школу из-за учительницы.
По словам женщины, педагог во время урока достала из пакета топор — после того, как второклассник ошибся в ударении при чтении.
Ранее в Тюменской области пятиклассников без предупреждения взяли в заложники прямо в школе «ради поучительного урока».