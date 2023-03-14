В Алтайском крае договорились о сотрудничестве с университетами Индии

АлтГМУ, АлтГУ и Алтайская академия гостеприимства приняли участие в этих встречах.
Представители обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицины, туризма, инноваций и технологий.
Чандер Шекар, руководитель департамента международного сотрудничества Делийского университета, отметил важность обменных визитов и необходимость совместных проектов.
Вчера же делегация Алтайского края поучаствовала в подготовке Международной выставки продуктов питания и гостеприимства AAHAR-2023.
На ней алтайские предприятия представят экспозицию региона в формате коллективного стенда.
AAHAR начнет работу сегодня, 14 марта.
Выставка будет крупной платформой для демонстрации новых решений в сфере пищевой промышленности и высококачественных продуктов питания.
Ранее стало известно, что алтайские студенты смогут пройти практику в лучших отелях Турции.