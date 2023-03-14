14 марта
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Образование

В Алтайском крае договорились о сотрудничестве с университетами Индии

Встречи руководителей алтайских и индийских вузов прошли 13 марта в Дели, столице Индии, сообщают в правительстве Алтайского края.

Встреча алтайских и индийских руководителей.
Встреча алтайских и индийских руководителей.
Департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу

АлтГМУ, АлтГУ и Алтайская академия гостеприимства приняли участие в этих встречах.

Представители обсудили вопросы сотрудничества в сфере медицины, туризма, инноваций и технологий.

Чандер Шекар, руководитель департамента международного сотрудничества Делийского университета, отметил важность обменных визитов и необходимость совместных проектов.

Вчера же делегация Алтайского края поучаствовала в подготовке Международной выставки продуктов питания и гостеприимства AAHAR-2023.

На ней алтайские предприятия представят экспозицию региона в формате коллективного стенда.

AAHAR начнет работу сегодня, 14 марта.

Выставка будет крупной платформой для демонстрации новых решений в сфере пищевой промышленности и высококачественных продуктов питания.

Ранее стало известно, что алтайские студенты смогут пройти практику в лучших отелях Турции.

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