В Алтайском крае можно будет сдать международный квалификационный экзамен по китайскому языку

Экзамен HSK станет платформой и инструментом для специалистов на знание китайского языка, чтобы работать в китайских организациях и получить возможность обучиться в Китае.
В Минкультуре Алтайского края отметили, что создание такого центра удовлетворит растущий спрос на тестирование и получение сертификата.
Также работа укрепит сотрудничество между Россией и Китаем в образовательной сфере.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае до конца месяца принимают заявления об участии в ЕГЭ. Как подать документы, смотрите тут.
Самое важное - в нашем Telegram-канале