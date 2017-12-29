В Алтайском крае направят 16 млн рублей на научные исследования в интересах региона

По словам заместителя директора РФФИ Виктора Косоурова, экспертный совет края предварительно определил направления научных исследований в рамках социально-экономического развития региона, а соглашение их закрепило.

Он также отметил, что это означает финансирование исследований в области физики и математического моделирования природных, технологических и социально-экономических явлений в интересах развития региона. "Это также работы в области создания новых материалов и нано-материалов, синтеза лекарственных средств, пищевых добавок, использования методов биологической медицины, обеспечения энергобезопасности, а также исследования в области археологии, искусствоведения и длинного ряда других естественнонаучных и гуманитарных дисциплин", — сказал Косоуров.