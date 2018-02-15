В Алтайском крае нашли нарушения при строительстве школы и детского сада

Сотрудники службы государственного строительного надзора краевой Госинспекции нашли нарушения при строительстве здания школы и детсада в селе Покровка Локтевского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Школу на 90 учащихся планируют построить вместе с детским садом на 40 мест. Во время проверки специалисты государственного строительного надзора инспекции нашли нарушения в организации строительной площадки и техники безопасности.
Застройщику выдали предписание об устранении. Когда нарушения исправят, стройку проверят еще раз.
Справка
Проект предполагает возведение 1-2-этажного здания с разбивкой на учебные и групповые секции, медицинские и подсобные помещения. Учреждение оснащено спортзалом с раздевалками, душевыми и туалетными комнатами, школьной библиотекой с читальным залом, компьютерным классом, мастерской, столовой. В детском саду предусмотрен зал для проведения музыкальных и спортивных занятий. Строительство осуществляют за счет средств краевого бюджета.
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