В Алтайском крае нашли нарушения при строительстве школы и детского сада

Школу на 90 учащихся планируют построить вместе с детским садом на 40 мест. Во время проверки специалисты государственного строительного надзора инспекции нашли нарушения в организации строительной площадки и техники безопасности.

Застройщику выдали предписание об устранении. Когда нарушения исправят, стройку проверят еще раз.

Справка

Проект предполагает возведение 1-2-этажного здания с разбивкой на учебные и групповые секции, медицинские и подсобные помещения. Учреждение оснащено спортзалом с раздевалками, душевыми и туалетными комнатами, школьной библиотекой с читальным залом, компьютерным классом, мастерской, столовой. В детском саду предусмотрен зал для проведения музыкальных и спортивных занятий. Строительство осуществляют за счет средств краевого бюджета.