Недвижимость

Мэрия предложила делать пристройки к школам в центре Барнаула

Вчера, 16:37.
Недвижимость

Администрация Барнаула нашла решение "школьного" вопроса в центре Барнаула. По словам Сергея Дёмина, замглавы города по строительству и земельным отношениям, правильнее всего возводить пристройки к существующим школам. Об этом чиновник рассказал в эфире телепередачи мэрии "На первом плане. Барнаул".

Гимназия №42. Школа.
Гимназия №42. Школа. Фото : Анна Зайкова.

Под школу на 550 учащихся нужно около 2 га земли. Пустых участков такой площади в муниципальной собственности нет. Если выкупать землю у частников, то цена проекта может перевалить за 2-2,5 млрд рублей. Без учета затрат на землю построить школу можно за 300 млн рублей. 

Сергей Дёмин,
замглавы города по строительству и земельным отношениям Барнаула:

— Правильнее было бы возводить в центре пристройки к существующим школам.

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Изучавшие этот вопрос строители ранее комментировали altapress.ru, что место для пристройки есть у школ №27 и №42, но для работы придется подготовить участки.

Например, в школе №42 пристройка "встает" на месте сквера. "Да, зеленые насаждения жалко, но нужно принимать решение: появится школа или нет. А для сквера в этой части города есть подходящие пустыри", — говорил один из застройщиков краевого центра.

Также Дёмин коснулся вопроса строительства детсадов в Барнауле.

Сергей Дёмин,
замглавы города по строительству и земельным отношениям Барнаула:

— У строителей есть стремление и понимание, что этой работой надо заниматься. С детскими садами вопрос проще решается. Компании готовы проектировать и строить детсады на первых этажах новостроек и передавать их муниципалитету. Такие примеры есть.

Ситуация с учебными заведениями в центре Барнаула сложная. За последние несколько лет население в этой части города существенно приросло, а вот новых детсадов и школ не строили. Мэр города Сергей Дугин призвал строителей подключиться к решению вопроса. Однако для этого нужно было как минимум подобрать участок под учебное заведение.

Факт

По условиям последнего контракта на строительство школы в Барнауле, учебное заведение на 550 учащихся со стадионом, но без бассейна обойдется бюджету города в 315 млн рублей. Возводить объект будут в квартале 2006а "Янтарный" в районе новостроек Барнаула. 

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