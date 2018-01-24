Мэрия предложила делать пристройки к школам в центре Барнаула

Под школу на 550 учащихся нужно около 2 га земли. Пустых участков такой площади в муниципальной собственности нет. Если выкупать землю у частников, то цена проекта может перевалить за 2-2,5 млрд рублей. Без учета затрат на землю построить школу можно за 300 млн рублей.

Сергей Дёмин,

замглавы города по строительству и земельным отношениям Барнаула:

— Правильнее было бы возводить в центре пристройки к существующим школам.

Изучавшие этот вопрос строители ранее комментировали altapress.ru, что место для пристройки есть у школ №27 и №42, но для работы придется подготовить участки.

Например, в школе №42 пристройка "встает" на месте сквера. "Да, зеленые насаждения жалко, но нужно принимать решение: появится школа или нет. А для сквера в этой части города есть подходящие пустыри", — говорил один из застройщиков краевого центра.

Также Дёмин коснулся вопроса строительства детсадов в Барнауле.

Сергей Дёмин,

замглавы города по строительству и земельным отношениям Барнаула:

— У строителей есть стремление и понимание, что этой работой надо заниматься. С детскими садами вопрос проще решается. Компании готовы проектировать и строить детсады на первых этажах новостроек и передавать их муниципалитету. Такие примеры есть.

Ситуация с учебными заведениями в центре Барнаула сложная. За последние несколько лет население в этой части города существенно приросло, а вот новых детсадов и школ не строили. Мэр города Сергей Дугин призвал строителей подключиться к решению вопроса. Однако для этого нужно было как минимум подобрать участок под учебное заведение.

Факт

По условиям последнего контракта на строительство школы в Барнауле, учебное заведение на 550 учащихся со стадионом, но без бассейна обойдется бюджету города в 315 млн рублей. Возводить объект будут в квартале 2006а "Янтарный" в районе новостроек Барнаула.