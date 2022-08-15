В Алтайском крае назначили нового министра образования

Министром образования Алтайского края с 15 августа стала Светлана Говорухина. Об этом сообщает « Катунь 24 ». Она исполняла обязанности министра со 2 августа 2021 года.

С 15 августа 2022 года министром образования и науки Алтайского края стала Светлана Говорухина., До этого она была исполняющей обязанности министра с 2 августа 2021 года.

Светлана Говорухина родилась в Родинском районе Алтайского края 27 октября 1970 года. В 1992 году окончила Барнаульский государственный педагогический институт. До того, как пойти в министры, она работала учителем русского языка и литературы в заринской средней школе № 2.

Напомним, ранее должность министра образования в Алтайском крае занимал Максим Костенко. Он занимал жту должность с ноября 2018-го по 9 ноября 2021-го. После этого он возглавил департамент Минпросвещения.