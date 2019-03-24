В Алтайском крае выбрали «Учителя года»

22 марта в Барнауле подвели итоги конкурса «Учитель года Алтая». Главная победа досталась учителю информатики из Кытмановского района Александру Чернобаеву, пишет официальный сайт региона. Он получил премию в размере 300 тысяч рублей, возможность отдохнуть в санатории «Обь» и представить край на Всероссийском конкурсе «Учитель года России».

В конкурсе участвовали 24 педагога из разных школ Алтайского края. В очном этапе они прошли несколько испытаний: круглые столы, мастер-классы и открытые уроки. Церемония награждения лауреатов и победителей прошла в концертном зале «Сибирь».

Второй главный приз — в номинации «Педагогический дебют» — достался учителю технологии из барнаульской школы № 52 Евгению Соловьёву. Он получил премию в размере 100 тысяч рублей и право представлять регион на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют — 2020».