В АлтГТУ появится новая специальность будущего

Работать выпускники этой специальности смогут в экономических, финансовых, аналитических службах организаций и интернет-компаний разных отраслей, сфер и форм собственности; в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, службах электронного банкинга, органах государственной и муниципальной власти.

Напомним, летом 2017 года правительство России утвердило программу "Цифровая экономика". Она рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, которые посвящены нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.