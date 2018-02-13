В АлтГТУ появится новая специальность будущего

В Алтайском государственном техническом университете в 2018 году начнут набор на программу "цифровые финансы" специальности "экономика". Студенты будут изучать финансовые аспекты взаимодействия как в традиционных условиях хозяйственной деятельности, так и на рынке электронных услуг, сообщает сайт университета.
Работать выпускники этой специальности смогут в экономических, финансовых, аналитических службах организаций и интернет-компаний разных отраслей, сфер и форм собственности; в финансовых, кредитных и страховых учреждениях, службах электронного банкинга, органах государственной и муниципальной власти.
Напомним, летом 2017 года правительство России утвердило программу "Цифровая экономика". Она рассчитана до 2024 года включительно и состоит из пяти направлений, которые посвящены нормативному регулированию, образованию, кадрам, кибербезопасности, формированию исследовательских компетенций и IT-инфраструктуре.
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