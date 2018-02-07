Судьи, прокуроры и провизоры: в АлтГУ решили готовить новых специалистов

В этом году в АлтГУ начнут обучать на провизоров. Специальность "фармация" можно будет получить на химическом факультете. Выпускники этой специальности будут разрабатывать и производить лекарства, контролировать их качество и оборот. Они смогут работать провизорами, медицинскими представителями, провизорами-технолагами и аналитиками, провизорами экспертно-криминалистических лабораторий и т.д. в научных центрах, на фармпроизводстве, лабораториях УВД и ФСБ. Срок обучения — 5 лет.

Ранее altapress.ru писал, что идею открыть специальность "фармация" озвучил ректор вуза Сергей Землюков на годовом отчете в конце января.

Второе новое направление в вузе — антропология и этнология на историческом факультете. Срок обучения — 4 года. Студенты будут изучать этническое многообразие человечества, языковой и антропологический состав населения, межэтнические отношения и конфликты, этническая история, этнографическое музееведение. Выпускники направления будут работать социальными антропологами, этнологами, экспертами в сфере государственного и местного управления, планирования и реализации политики, направленной на регулирование межэтнических и межконфессиональных процессов и регионального развития специалистами в туристической сфере, научными сотрудниками; сотрудниками архивов и музеев.

На факультете массовых коммуникаций, филологии и политологии появится направление "медиакоммуникации". После четырех лет обучения, бакалавры медиакоммуникаций смогут быть менеджерами в сфере информации, специалистами в области новых медиа, социальных коммуникаций, интернета. Они будут работать в компаниях, осуществляющих управление сетевыми сообществами; социальных сетях; поисковых системах и базах данных; фирмах, работающих в сфере виртуальной реальности и проектирования интерфейсов.

На юридическом факультете теперь будут готовить юристов по специальности "судебная и прокурорская деятельность". Выпускники смогут занимать должности судей, прокуроров, адвокатов, госслужащих и преподавателей вузов.