В Барнауле начали строить школу в густонаселенном спальном микрорайоне

В Барнауле началось строительство школы в квартале 2008. Ее возводят в рамках работ по переводу общеобразовательных организаций на работу в одну смену, сообщает сайт barnaul.org.
Школу строят в одном из самых густонаселенных микрорайонов города — в квартале 2008 на улице Сиреневая, 16. В школе смогут учиться 550 человек. Строительство обойдется почти в полмилллиарда рублей.
Altapress.ru писал, что работы выполнит компания "Селф". Школа будет трехэтажной, со спортивным стадионом и другими площадками, например, школьным огородом. Во вторую очередь строители возведут здание бассейна. Объект строят по типовому проекту, который уже дважды реализован в Барнауле, например в квартале "Дружный".
Школу планируют ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.
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