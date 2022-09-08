8 сентября
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Образование

В Барнауле поликлинику перестроили под огромный симуляционный центр для будущих медработников

Аккредитационно-симуляционный центр открыли в начале нового учебного года в Барнаульском базовом медицинском колледже. Теперь будущие средние медработники смогут как следует отрабатывать свои знания на практике. Для этого пришлось «построить» целую поликлинику.

Симуляционный центр ББМК.
Симуляционный центр ББМК.
Минздрав АК.

В 2021 году колледжу передали здание городской поликлиники на ул. Г. Титова, 29. За счет средств краевого бюджета в здании сделали капитальный ремонт, на который потратили 26,5 млн рублей.

Из собственных средств колледжа на ремонт и телекоммуникацию израсходовали еще 500 тыс. рублей. Оборудование обошлось еще в 6,3 млн рублей краевых денег.

Теперь в Центре созданы все условия для повышения качества практической подготовки и повышения квалификации, а также для развития профессиональной компетентности специалистов среднего звена системы здравоохранения края.

На первом этаже оборудовали поликлиническое звено — кабинеты приема участкового терапевта и педиатра, фельдшерско-акушерский пункт, кабинеты физиотерапии, процедурный кабинет.

Симуляционный центр ББМК.
Симуляционный центр ББМК.
Минздрав АК.

На втором расположен стационар. Это клиника для оказания помощи взрослому и детскому населению с палатами хирургического и терапевтического профиля, палатные посты медсестер, родильный зал, перевязочная, операционный блок. Здесь же есть кабинеты по оказанию скорой и неотложной помощи.

В Центре также предусмотрены конференц-залы и кабинеты релаксации. Вскоре здесь появится и модель машины скорой помощи с картой медицинских округов края и симуляцией езды по дорогам с разным типом покрытия — асфальт, гравий и пр.

В Сибири немало похожих центров, однако, они характерны больше для высшего медицинского образования. Аналога такого комплекса, в котором можно организовать и симуляционный процесс для студентов и аккредитацию, нет.

Симуляционный центр ББМК.
Симуляционный центр ББМК.
Минздрав АК.

Директор колледжа Ольга Бондаренко говорит, что концепцию Центра «отрабатывали вместе со студентами и экспертами-практиками, поэтому первым теперь здесь интересно, а вторые ценят хорошее качество подготовки будущих медиков. Сейчас разрабатывается новая учебная программа с учетом возможностей нового центра.

«Основная задача преподавателей колледжа — формирование клинического мышления у будущих медицинских работников, — говорит Бондаренко. — Наши выпускники должны быстро и легко адаптироваться в условиях медицинской организации, знать и понимать все процессы. Поэтому все пространства, которые есть в Центре, будут по сути учебными. Например, приветственная зона в холле первого этажа являет собой, на самом деле, открытую регистратуру, которую мы привыкли видеть в поликлиниках».

Большое внимание уделили модели ФАПа, поскольку здравоохранение края требует множество специалистов именно в эти учреждения.

«Нам необходимо, чтобы молодой специалист со средним медицинским образованием в своей деятельности умел принимать быстрые и адекватные решения в той или иной клинической ситуации, — продолжает Бондаренко. — Эти ситуации мы сможем моделировать в Центре».

Разумеется, только симуляций будет недостаточно, поэтому подкреплять занятия в Центре будет производственная практика в реальных условиях — на клинических базах колледжа.

Бондаренко выразила надежду, что Центр будет востребован не только студентами, но и слушателями курсов дополнительного образования и теми, кто проходит переподготовку, а также пригодится для ранней профориентации школьников.

Студенты колледжа уже начинают осваивать новый Центр. В полную силу он заработает после Нового года, когда придет все оборудование.

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