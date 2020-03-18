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Образование

В бийском вузе прошел самый короткий карантин из-за коронавируса

В Бийском технологическом институте (БТИ) закончился однодневный карантин и возобновляется учебный процесс в обычном режиме, пишет «Бийский рабочий».

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Анна Зайкова

16 марта сообщалось о том, что вузы, в том числе политехнический институт, в профилактических целях переводят учебный процесс на дистанционный метод обучения.

Сколько именно времени продлится такой метод обучения, не сообщалось. Однако уже 18 марта на сайте БТИ опубликовали сообщение о возобновлении процесса обучения стандартным методом.

«Образовательный процесс в Бийском технологическом институте возобновляется с 18 марта в обычном режиме согласно расписанию занятий», — отметили в институте.

Таким образом, дистанционно студенты БТИ занимались всего один день.

Примечательно, что сообщение о переходе на «дистанционку» исчезло с сайта БТИ, опубликовали его 17 марта.

Напомним, в школах Алтайского края из-за коронавируса перенесли каникулы — ученики уйдут на каникулы с 20 марта.

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