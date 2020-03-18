В бийском вузе прошел самый короткий карантин из-за коронавируса

16 марта сообщалось о том, что вузы, в том числе политехнический институт, в профилактических целях переводят учебный процесс на дистанционный метод обучения.
Сколько именно времени продлится такой метод обучения, не сообщалось. Однако уже 18 марта на сайте БТИ опубликовали сообщение о возобновлении процесса обучения стандартным методом.
«Образовательный процесс в Бийском технологическом институте возобновляется с 18 марта в обычном режиме согласно расписанию занятий», — отметили в институте.
Таким образом, дистанционно студенты БТИ занимались всего один день.
Примечательно, что сообщение о переходе на «дистанционку» исчезло с сайта БТИ, опубликовали его 17 марта.
Напомним, в школах Алтайского края из-за коронавируса перенесли каникулы — ученики уйдут на каникулы с 20 марта.