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В детсадах Барнаула откроют группы для детей от полутора до трех лет

В ближайшие два года в Барнауле откроют более 500 дополнительных мест в существующих детских садах. Новые места предназначены для малышей 1,5−3 лет, сообщает сайт городской администрации.

Новая игровая площадка в детском саду.
Новая игровая площадка в детском саду.
Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс"

В детских сада провели анализ существующих площадей, удалось высвободить помещения для создания 14 групп в 13 детских садах, рассказал заместитель председателя городского комитета по образованию Андрей Муль в программе «На первом плане. Барнаул» телеканала «Наши новости».

Сейчас ведутся ремонтные работы, которые планируется завершить в ноябре. После этого детские сады смогут принять 330 детей ясельного возраста.

Программу планируется продолжить и в следующем году, будет введено в эксплуатацию еще более 200 мест

В ближайшие два года в краевой столице будет построено пять детских садов в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и детский сад-ясли в селе Власиха. Это позволит создать около 1500 новых мест, более 600 из которых — в яслях.

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