Образование

В мэрии объяснили, почему разделят школу в самом густонаселенном районе Барнаула

Сегодня, 15:58.
Образование

Школу №132 решили разделить на две по "многочисленным обращениям граждан". Такое объяснение дали в мэрии Барнаула на официальный запрос altapress.ru. Ранее директор 132-й школы заявляла, что родители детей и педколлектив против такого разделения.

Школа №132.
Школа №132. Фото : Анна Зайкова.

Все давно решили

Конфликт развернулся вокруг решения мэрии создать на базе одного из корпусов школы №132 новое учебное заведение — №134. Об этом директор школы и родители узнали в конце марта 2018 года.

Однако из ответа мэрии выяснилось, что постановление о создании новой школы приняли еще в июле 2017 года. Однако документ не был опубликован на информационных ресурсах городской администрации. В пресс-службе мэрии пояснили, что "обязательной публикации этот документ не подлежит".

"Публиковать постановление или нет, решает тот, кто его визирует", — объяснила руководитель городской пресс-службы Юлия Павлинова. Чтобы ознакомиться с постановлением, нужно прийти в комитет по образованию либо в мэрию.

Зачем создают новую школу?

Чиновники исходили из того, что всем ученикам новых кварталов должно быть удобно и безопасно добираться до своих школ. В мэрии надеются, что после открытия школы дети смогут учиться в зданиях, расположенных недалеко от дома. "Учащимся, независимо от возраста и класса, не придется переходить из одного корпуса в другой через дорогу", — подчеркивают в городском комитете по образованию.

Однако директор школы №132 Инна Борисенко заявила altapress.ru, что и сейчас дети этого не делают. Исключение — ученики пятых классов, которые раз в неделю под присмотром учителя ходят в первый корпус на уроки технологии. 

Филиппова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы №132 (Барнаул).
Филиппова Ирина Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы №132 (Барнаул)

Как распределят учеников?

Пока за новой школой нет закрепленных территорий. Комитет по образованию города займется этим после того, как учреждение получит лицензию на ведение образовательной деятельность.

Право выбора — остаться в 132-й или перейти в 134-ю школу — останется за семьями учеников. Перевести детей можно будет только по личному письменному заявлению родителя. В пресс-службе мэрии сообщили, что на 19 апреля в новую школу записались 350 человек.

Как сформируют штат учителей?

При создании новой школы сокращать штат работников в старой не планируют. Набор педагогов в 134-ю школу объявят на сайте городского комитета по образованию с 1 июня 2018 года. Учителям 132-й школы, желающим работать в новой, нужно направить своё резюме в комитет по образованию или обратиться к директору новой школы, который уже представлен педколлективу.

Ранее altapress.ru рассказывал, что родители и директор 132-й школы Инна Борисенко не согласны с разделением. По ее словам, к этому нет ни экономических, ни социальных предпосылок. "Мы потеряем систему, которую с трудом выстраивали годами", — переживает директор. 

Пока не понятна судьба педколлектива, оборудования школы, дополнительных кружков и секций, в которых занимаются сотни детей.

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