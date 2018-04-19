В мэрии объяснили, почему разделят школу в самом густонаселенном районе Барнаула

Все давно решили

Конфликт развернулся вокруг решения мэрии создать на базе одного из корпусов школы №132 новое учебное заведение — №134. Об этом директор школы и родители узнали в конце марта 2018 года.

Однако из ответа мэрии выяснилось, что постановление о создании новой школы приняли еще в июле 2017 года. Однако документ не был опубликован на информационных ресурсах городской администрации. В пресс-службе мэрии пояснили, что "обязательной публикации этот документ не подлежит".

"Публиковать постановление или нет, решает тот, кто его визирует", — объяснила руководитель городской пресс-службы Юлия Павлинова. Чтобы ознакомиться с постановлением, нужно прийти в комитет по образованию либо в мэрию.

Зачем создают новую школу?

Чиновники исходили из того, что всем ученикам новых кварталов должно быть удобно и безопасно добираться до своих школ. В мэрии надеются, что после открытия школы дети смогут учиться в зданиях, расположенных недалеко от дома. "Учащимся, независимо от возраста и класса, не придется переходить из одного корпуса в другой через дорогу", — подчеркивают в городском комитете по образованию.

Однако директор школы №132 Инна Борисенко заявила altapress.ru, что и сейчас дети этого не делают. Исключение — ученики пятых классов, которые раз в неделю под присмотром учителя ходят в первый корпус на уроки технологии.

Как распределят учеников?

Пока за новой школой нет закрепленных территорий. Комитет по образованию города займется этим после того, как учреждение получит лицензию на ведение образовательной деятельность.

Право выбора — остаться в 132-й или перейти в 134-ю школу — останется за семьями учеников. Перевести детей можно будет только по личному письменному заявлению родителя. В пресс-службе мэрии сообщили, что на 19 апреля в новую школу записались 350 человек.

Как сформируют штат учителей?

При создании новой школы сокращать штат работников в старой не планируют. Набор педагогов в 134-ю школу объявят на сайте городского комитета по образованию с 1 июня 2018 года. Учителям 132-й школы, желающим работать в новой, нужно направить своё резюме в комитет по образованию или обратиться к директору новой школы, который уже представлен педколлективу.

Ранее altapress.ru рассказывал, что родители и директор 132-й школы Инна Борисенко не согласны с разделением. По ее словам, к этому нет ни экономических, ни социальных предпосылок. "Мы потеряем систему, которую с трудом выстраивали годами", — переживает директор.

Пока не понятна судьба педколлектива, оборудования школы, дополнительных кружков и секций, в которых занимаются сотни детей.