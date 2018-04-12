Недвижимость

Мэрия Барнаула обяжет строителей возводить школы и сети

Сегодня, 12:34.
Недвижимость

Администрация Барнаула готовится развивать город по новому генеральному плану, который сосредотачивает строительство на месте ветхих и малоэтажных домов. При этом застройщиков обяжут инвестировать в социальные учреждения и инженерную инфраструктуру, сообщили altapress.ru в пресс-службе мэрии.

Промзона. Центр Барнаула. Производство.
Промзона. Центр Барнаула. Производство. Фото : Анна Зайкова.

Строителям предстоит заключать договоры на развитие застроенных территорий с администрацией города. В нем, говорят в мэрии, появится пункт об обязательном строительстве или реконструкции соцобъектов или коммунально-бытовой инфраструктуры. А также условия и сроки, по которым их передадут в муниципальную собственность.

Такая стратегия строительства станет главной для города до 2036 года — на срок действия нового генплана, который планируют принять в ноябре 2018 года.

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В мэрии уже посчитали, что комплексно менять старое жилье на новое можно на двух десятках участков. Глава администрации Сергей Дугин отчитался перед губернатором Александром Карлиным, что это позволит построить 140 многоэтажек и снести более 60 аварийных домов.

Отметим, что участки под новострои на месте аварийных домов сосредоточены в центре, на Потоке и вдоль улицы Советской Армии. Их уже заполняют точечными проектами, а вот школы, детсады, дороги и другую инфраструктуру, необходимую для новоселов, не строят.

Пока вопрос даже не в финансировании стройки: в таких местах города для соцучреждений у власти нет достаточного числа участков. Ими владеют коммерческие и госпредприятия. Или они заняты дорогами и сетями. Архитекторы, которых мэрия наняла проектировать кварталы в центре и на Потоке, каждый раз натыкаются на эту проблему: они не могут учесть интересы собственников и требования градостроительных норм.

В мэрии же altapress.ru пояснили, что "для строительства объектов социального назначения рассматриваются, главным образом, муниципальные земельные участки либо земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена". Какие именно — не указали.

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