Чиновники отказались от утопичных идей по обновлению Потока и других районов Барнаула

Что произошло

"Зенит" в 2017 году выиграла несколько аукционов на разработку проектов планировки для микрорайонов "Поток", "Северо-Западный" и 2011 (около ТЦ Metro). Компания забрала лоты с колоссальным дисконтом, обещав выполнить работу не за 15,7 млн рублей, а 3,4 млн рублей.

Мэрия пригласила исполнителей на отчет задолго до срока сдачи работы (конец 2018 года). Свои идеи "Зенит" изложил на градостроительном совете в середине февраля, но собравшиеся поразились низким качеством их исполнения. Архитекторы не опирались на действующие документы, которые должны были лечь в основу новых проектов планировок микрорайонов краевой столицы.

Например, информацию о домах, которые предстоит расселить, "Зенит" взял исходя из фото объектов в интернете, а не из соответствующего документа. Неуместным оказались предложения по микрорайону 2011: новое жилье и школа "появились" на участке автомобильного рынка (частная собственность). Хотя в этом моменте есть разночтения: в документах аукциона было сказано, что рынок предстоит снести и застроить его территорию жильем. После градосовета, эта строчка в документах исчезла.

По словам главного архитектора края Виктора Четошникова, эти и другие замечания правомерны: "Уровень компетенции исполнителя очень низкий".

Виктор Четошников,

главный архитектор Алтайского края:

— Согласно процедуре, при расторжении договора с исполнителем администрации города предстоит заключить новый договор. Предварительно нужно будет подготовить новые аукционы на определение подрядчиков.

После того, как исполнителя найдут, на работу у него уйдет несколько месяцев. С учетом того, что результат нужно будет защитить не только перед градостроительным советом и заказчиком, но и пройти процедуру публичных слушаний, Барнаул получит проекты планировок кварталов уже в 2019 году.

Последствия

В конце 2018 года, говорят чиновники, должны утвердить генеральный план развития Барнаула. Этот документ с 2016 года находится в стадии разработки и переработки. Формально строители должны опираться на действующий генплан, но он серьезно конфликтует с новыми наработками, которые будут актуальны до 2036 года. В связи с этим строители Барнаула говорят (а точнее уже кричат), что не могут планировать свою работу — не понятно, что можно строить на участках.

Владея хотя бы проектами планировок кварталов, они могли бы ссылаться на них. Тем более, что градостроительный совет буквально требует от застройщиков учитывать перспективы развития территорий, на которых они хотят строить. Но в итоге получилось, что три огромные территории города оказались без инструмента развития — проекта планировки.

Почему заказчик, заинтересованный в скорейшем и качественном исполнении работы, не помог челябинцам и не представил им исходные данные — непонятно. Тем более, что классическая процедура аукционов предполагает, что заказчик обеспечивает исполнителя всем необходимым для работы. Впрочем, сбор данных исполнителем также не противоречит закону.

Что такое проект планировки квартала?

Проект планировки квартала определяет, чем он будет наполнен. Где разместиться жилье и каким оно будет по этажности, а значит, сколько человек будет проживать в данном месте. Исходя из этого рассчитывается, какие им нужны социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, магазины. Также проект определяет зеленые зоны, дороги, парковки и другие составляющие территории.

Опираясь на эту схему, строитель может понимать, как будет развиваться территория, какой объект в будущем появится рядом с его новостройкой.

Отсутствие проектов планировок в Барнауле уже привело к проблемам. Пострадал центр города, где в последние несколько лет строители стали точечно возводить высотные дома. Это повысило плотность населения в старой части города. Как следствие, школы и сады значительно переполнены, а у домов слишком маленькие дворы.