Власти Барнаула внезапно решили разделить одну школу на две. К чему это приведет?

Школа №132. Фото : Анна Зайкова. Школа №132. Фото : Анна Зайкова. Школа №132, построенная в рамках проекта 80х80. Фото : Анна Зайкова. Школа №132. Фото : Анна Зайкова. Школа №132. Фото : Анна Зайкова. Школа №132. Фото : Анна Зайкова. Школа №132. Фото : Анна Зайкова.

Никто не предупреждал

По словам директора школы №132 Инны Борисенко, информация о возможном разделении школ ходила на уровне слухов, но ни одного документа подтверждающего документа не было. За разъяснениями родители обращались в прокуратуру, где получили ответ, что так называемая "новая школа" не имеет права вести набор детей.

Однако 10 апреля на сайте городского комитета по образованию разместили объявление о предварительной записи учащихся 1-11 классов в новое учебное заведение №134.

Инна Борисенко,

директор школы:

— Непонятно, когда и как школа №134 появилась как юрлицо. Мне об этом стало известно из уведомления об уплате налогов. Сначала мы подумали, что это какая-то ошибка. За новой школой ничего не числится. Все документы на землю и строения официально оформлены на 132 школу. Нам не понятна причина разделения. Ни экономических, ни социальных предпосылок к этому нет. Наоборот, мы потеряем систему, которую с трудом выстраивали годами.

Сначала объединяли, теперь делим

Первый корпус школы, в котором сейчас занимается 1700 учеников, находится на улице Балтийской, 11. Второй, который хотят выделить под новую школу, заполнен 700 учениками. Он находится на противоположной стороне улицы. Altapress.ru рассказывал, что осенью 2016 школа получила новый корпус. До этого 2,1 тыс. ее учеников ютились в одном здании, рассчитанном на 825 человек.

Инна Борисенко,

директор школы:

— Два года назад представители комитета по образованию предлагали создать на базе нашей школы и расположенных рядом детских садов № 259 и 262 единое юридическое лицо. Но тогда пришли к выводу ,что это нецелесообразно. За время совместной работы двух корпусов школа не раз получала высокие оценки комиссий разного уровня.

Как рассказала директор, в школе проходят собрания, на которых представители городского комитета по образованию сообщают родителям и педагогическому коллективу о переменах. При этом никто не может объяснить, для чего это делается и по какому принципу будут делить детей, педагогов и оборудование.

Инна Борисенко,

директор школы:

— Мы оказались в непростой ситуации. Родителей и учителей фактически сталкивают лбами. "Нас не волнует, как вы будете делиться. Не хотите переходить — мы наберем детей из других районов", — говорят представители комитета по образованию.

Что говорят в мэрии?

Мэрия прокомментировала ситуацию телеканалу "Наши новости".

Наталья Полосина,

председатель городского комитета по образованию:

— Я думаю, нужно просто объяснить людям, что надо просто успокоиться, потому что сегодня у нас идет целый цикл родительских собраний. То родительское собрание, которое вчера проходило, оно говорит об обратном — кто-то против, кто-то за. Сколько людей — столько и мнений.

Редакция Altapress.ru направила официальный запрос в комитет по образованию с просьбой рассказать подробности.

Чем грозит разделение на две школы по мнению Инны Борисенко