В несколько миллиардов рублей оценили строительство межвузовского кампуса в сибирском городе

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в начале августа на программу по создания кампусов мирового уровня поступило 39 заявок из разных регионов. В декабре текущего года планируют подвести итоги.
Помимо инраструктруры, в кампусе также будут находиться коворкинги и учебные лаборатории.
«Рассматривается система государственно-частного партнерства или концессии. Это даст толчок к развитию университетов, даже если проект будет реализован частично. «, — уточняет Батаев.
Сейчас в Новосибирске уже строится кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) в Академгородке.
По плану новый объект строительства должен расположиться в разных частях города, на левом и на правом берегах Оби.
Совместный проект решено разработать, поскольку оба университета находятся рядом и обучают студентов по техническим направлениям.
Ранее стало известно, что единороссы обсудили с министром образования и науки Алтайского края реализацию партпроекта «Новая школа».