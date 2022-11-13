13 ноября
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Образование

В несколько миллиардов рублей оценили строительство межвузовского кампуса в сибирском городе

В Новосибирске для крупнейшего в регионе государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) совместно с Сибирским государственным университетом путей и сообщения (СГУПС) на 2 тыс. мест, стоимость межвузовского кампуса оценивается в 13 млрд рублей, сообщает ТАСС ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в начале августа на программу по создания кампусов мирового уровня поступило 39 заявок из разных регионов. В декабре текущего года планируют подвести итоги.

Помимо инраструктруры, в кампусе также будут находиться коворкинги и учебные лаборатории.

«Рассматривается система государственно-частного партнерства или концессии. Это даст толчок к развитию университетов, даже если проект будет реализован частично. «, — уточняет Батаев.

Сейчас в Новосибирске уже строится кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) в Академгородке.

По плану новый объект строительства должен расположиться в разных частях города, на левом и на правом берегах Оби.

Совместный проект решено разработать, поскольку оба университета находятся рядом и обучают студентов по техническим направлениям.

Ранее стало известно, что единороссы обсудили с министром образования и науки Алтайского края реализацию партпроекта «Новая школа».

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