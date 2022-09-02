В нижнем белье пришла старшеклассница на торжественную линейку, посвященную Дню знаний

В Екатеринбурге десятиклассница школы № 92 пришла в красном лифчике, юбке и на каблуках на торжественную линейку, посвященную Дню знаний.

Одноклассники и родители были шокированы экстравагантным нарядом.

Почему на ученице не было блузки, она объяснить не смогла, пишет E1.

По словам директора школы Максима Калинина, раньше за ученицей ничего подобного не замечали.

«Мы поговорили с педагогом и детьми, ученица придет вместе с родителями на встречу. Предварительную беседу уже провели. Нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу, тем более 1 сентября», — сказал директор.

А вот парень из школы № 108 (Екатеринбург) пришел на линейку в платье. Семиклассник нарядился в девчачье черно-белое платье с рюшами. Его одноклассники рассказали, что так подросток дурачился.

С родителями юмориста так же побеседуют. В кабинете завуча.

Однако многие заступились за подростка.

«Смешной парень. Когда не бунтовать, как не в юности? Отличная пощечина общественному вкусу. И вообще предложите парню школьный театр организовать, направьте энергию в нужное русло», «Если хоть кого-то накажут в этой истории, то я б на месте учеников организовал общешкольный флешмоб с переодеванием. Пусть начальство со злости полопается!», — пишут комментаторы в соцсетях.

Между тем на Курилах школьная линейка прошла во время извержения вулкана.