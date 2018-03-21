В Новосибирске университет лишили аккредитации по девяти специальностям

Рособрнадзор наказал Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), лишив аккредитации по девяти направлениям. Теперь в этом вузе нельзя будет выдавать дипломы по юриспруденции (бакалавриат, магистратура, аспирантура), экономической безопасности (специалитет), экономике (аспирантура), рекламе и связи с общественностью (бакалавриат), журналистике (бакалавриат), туризму (бакалавриат) и сервису (бакалавриат), пишет "Коммерсант".
По остальным направлениям НГТУ прошел аккредитацию.
По словам пресс-секретаря вуза Юрия Лобанов, университет планирует подать заявление на повторную аккредитацию через год. По его словам, у вуза осталась лицензия, поэтому здесь все еще могут выдавать дипломы НГТУ. ПРавда, это не дипломы государственного образца.
Напомним, что в 2016 году Алтайский государственный технический университет также не прошел аккредитацию по 13 образовательным программам.
Справка
НГТУ является одним из 33 опорных вузов России. Опорные вузы ориентированы на поддержку регионов посредством обеспечения рынка труда высококвалифицированными кадрами. Этот статус НГТУ получил весной прошлого года. Всего этот статус имеют шесть заведений в Сибири: Алтайский госуниверситет, Кемеровский госуниверситет, Омский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет, Сибирский госуниверситет науки и технологий. Минобрнауки осенью 2018 года проведет конкурс, по итогам которого обновит перечень опорных вузов.
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