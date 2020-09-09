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10 сентября
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Образование

В России исключили иностранный язык из числа обязательных экзаменов

Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводят государственную итоговую аттестацию, пишет РБК.

Школа английского языка Step Up.
Школа английского языка Step Up.
Анна Зайкова

Соответствующее решение принял Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Министерстве просвещения.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов», — рассказал замглавы ведомства Виктор Басюк.

Замминистра подчеркнул, что такой проект в том числе «поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов».

Иностранные языки к 2022 году планировали включить в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдавали бы итоговые экзамены.

Напомним, летом 2019 года тема «второго иностранного языка в школах» в Алтайском крае вышла на уровень скандальной — учеников перевели на шестидневку.

После этого региональный министр образования Максим Костенко рассказал, как будут выкручиваться школы, в которых не хватает учителей.

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