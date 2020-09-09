В России исключили иностранный язык из числа обязательных экзаменов

Минпросвещения исключило иностранный язык из числа обязательных предметов, по которым проводят государственную итоговую аттестацию, пишет РБК .

Соответствующее решение принял Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Министерстве просвещения.

«Мы вместе принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений на различных площадках, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов», — рассказал замглавы ведомства Виктор Басюк.

Замминистра подчеркнул, что такой проект в том числе «поддержала Российская академия образования, за внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов».

Иностранные языки к 2022 году планировали включить в число школьных предметов, по которым выпускники в обязательном порядке сдавали бы итоговые экзамены.

Напомним, летом 2019 года тема «второго иностранного языка в школах» в Алтайском крае вышла на уровень скандальной — учеников перевели на шестидневку.

После этого региональный министр образования Максим Костенко рассказал, как будут выкручиваться школы, в которых не хватает учителей.