24 марта
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Образование

В российских вузах предложили отменить бесплатное обучение

Омбудсмен Белгородской области Александр Панин предложил отменить обучение в вузах на бюджетной основе, передает Go31.ru.

Студенты, университет, обучение.
Студенты, университет, обучение.
unsplash.com

По словам Панина, целевое обучение не дает желаемых результатов, несмотря на использованные возможности. Для эффекта, предлагает омбудсмен, нужно избавиться от термина «бесплатное обучение».

«Нужно, чтобы ушел старый термин — бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого», — заявил он на заседании областной думы.

Вместо обучения на бюджете Панин ввел бы «льготный кредит» у государства, который студентам пришлось бы отработать.

На такое предложение омбудсмену ответили, что это противоречит Конституции, а очередная финансовая нагрузка на закредитованное население вызовет «социальный бум».

Ранее в России разработали новый порядок проведения ЕГЭ.

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