В российских вузах предложили отменить бесплатное обучение

Омбудсмен Белгородской области Александр Панин предложил отменить обучение в вузах на бюджетной основе, передает Go31.ru .

По словам Панина, целевое обучение не дает желаемых результатов, несмотря на использованные возможности. Для эффекта, предлагает омбудсмен, нужно избавиться от термина «бесплатное обучение».

«Нужно, чтобы ушел старый термин — бесплатное обучение на бюджетной основе. Ну это какая-то халява! Не должно быть такого», — заявил он на заседании областной думы.

Вместо обучения на бюджете Панин ввел бы «льготный кредит» у государства, который студентам пришлось бы отработать.

На такое предложение омбудсмену ответили, что это противоречит Конституции, а очередная финансовая нагрузка на закредитованное население вызовет «социальный бум».

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